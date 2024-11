Mulheres relatam onda de assaltos no bairro de Juriti, em Nova Iguaçu (RJ)

As moradoras do bairro de Juriti, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , relatam uma onda de assaltos na região. Em um caso recente, uma mulher foi abordada por dois homens em uma moto. No mesmo dia, outras cinco vítimas foram registradas. A polícia investiga se os crimes são cometidos pela mesma dupla.

O número de roubos na região aumentou 55% em setembro deste ano comparado ao mês do ano anterior, e 75% desde janeiro. Um novo comandante da polícia assumiu o batalhão local para enfrentar a situação.