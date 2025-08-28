Músicos da Portela são assaltados na zona norte do Rio após voltar de show em Belo Horizonte

Músicos da Portela foram assaltados quando voltavam de uma apresentação em Belo Horizonte. Eles trafegavam na estrada João Paulo, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro , em um carro locado, quando três criminosos em duas motos os abordaram. Além do veículo, os assaltantes levaram joias, celulares, bagagens e um cavaquinho especial do artista Fred do Cavaco, assinado por Xande de Pilares. O músico Paulo relatou que conseguiu salvar sua carteira jogando-a no matagal. O caso foi registrado na delegacia de Madureira, e o carro foi rastreado até a comunidade Proença Rosa. A Portela prestou apoio aos músicos e repudiou o ocorrido.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!