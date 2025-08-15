Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Nova sede do Procon é inaugurada no centro do Rio

Local oferece atendimento acessível e abriga órgãos de defesa do consumidor

RJ no Ar|Do R7

A nova sede do Procon RJ foi inaugurada na Cidade Nova, área central do Rio de Janeiro. O espaço ocupa dois andares com cerca de 1600 metros quadrados e abriga a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e a Escola Estadual de Defesa do Consumidor.


A instalação visa oferecer um atendimento eficaz e inclusivo. Segundo as autoridades, o local foi escolhido por sua acessibilidade e proximidade com importantes órgãos públicos.


No ano passado, o PROCON RJ realizou aproximadamente 140 mil atendimentos. Neste ano, em apenas sete meses, já foram mais de 217 mil atendimentos, com expectativa de elevar ainda mais essa marca.


A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor destacou a importância de sistemas inclusivos, como atendimentos em libras e o canal Fala Consumidor, para facilitar o acesso aos serviços.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Acessibilidade
  • Bahia (Estado)
  • Consumidor
  • Fortaleza (Cidade)
  • PlayPlus
  • Procon
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Serviços
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.