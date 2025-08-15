Nova sede do Procon é inaugurada no centro do Rio
Local oferece atendimento acessível e abriga órgãos de defesa do consumidor
A nova sede do Procon RJ foi inaugurada na Cidade Nova, área central do Rio de Janeiro. O espaço ocupa dois andares com cerca de 1600 metros quadrados e abriga a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e a Escola Estadual de Defesa do Consumidor.
A instalação visa oferecer um atendimento eficaz e inclusivo. Segundo as autoridades, o local foi escolhido por sua acessibilidade e proximidade com importantes órgãos públicos.
No ano passado, o PROCON RJ realizou aproximadamente 140 mil atendimentos. Neste ano, em apenas sete meses, já foram mais de 217 mil atendimentos, com expectativa de elevar ainda mais essa marca.
A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor destacou a importância de sistemas inclusivos, como atendimentos em libras e o canal Fala Consumidor, para facilitar o acesso aos serviços.
