Nova sede do Procon é inaugurada no centro do Rio

A nova sede do Procon RJ foi inaugurada na Cidade Nova, área central do Rio de Janeiro . O espaço ocupa dois andares com cerca de 1600 metros quadrados e abriga a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e a Escola Estadual de Defesa do Consumidor.

A instalação visa oferecer um atendimento eficaz e inclusivo. Segundo as autoridades, o local foi escolhido por sua acessibilidade e proximidade com importantes órgãos públicos.

No ano passado, o PROCON RJ realizou aproximadamente 140 mil atendimentos. Neste ano, em apenas sete meses, já foram mais de 217 mil atendimentos, com expectativa de elevar ainda mais essa marca.