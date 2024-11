Novembro Azul: especialista alerta sobre a importância do diagnóstico do câncer de próstata

O "Novembro Azul" é uma campanha de conscientização aos homens sobre a importância do diagnóstico do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar 704.000 novos casos da doença. Desses, 72.000 serão de próstata. Essa quantidade alarmante também está relacionada ao preconceito. Renato Tó da Silva explicou que levou um susto quando descobriu a doença em 2012. A oncologista Nathália Azevedo alertou que a saúde do homem, no geral, deve ser acompanhada.