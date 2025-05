Ônibus e carros colidem no túnel Marcelo Alencar, zona portuária do Rio, e deixam feridos

Um acidente no túnel Marcelo Alencar, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro , envolveu um ônibus e dois carros. Um dos veículos ficou sobre o outro, indicando alta velocidade.

Os bombeiros do quartel central e o SAMU foram acionados para o resgate, resultando em dois feridos: um socorrido pelos bombeiros e outro pelo SAMU. Durante a operação, as faixas do túnel foram interditadas no sentido rodoviário.

aqui!