Ônibus pega fogo na Penha, zona norte do Rio de Janeiro

Um ônibus pegou fogo, na noite da última quarta-feira (3), na zona norte do Rio de Janeiro , próximo ao viaduto Lobo Júnior, na Penha. O incêndio se espalhou rapidamente, resultando na perda total do veículo. Moradores da região relataram pânico durante o incidente. Mensagens nas redes sociais sugeriram um ataque criminoso, mas a polícia não confirmou essa informação. Os Bombeiros chegaram ao local e controlaram as chamas. A investigação está em andamento para determinar as causas do incêndio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!