Operação da Polícia Civil desmantela esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Niterói

A Polícia Civil executa uma operação no complexo do Viradouro, em Niterói, no Rio de Janeiro , coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro. Agentes cumprem mandados em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Santa Catarina, visando um esquema de tráfico liderado pelo Comando Vermelho.

Estão sendo apreendidos documentos, eletrônicos e joias, como parte da investigação sobre lavagem de dinheiro e contrabando de armas. O esquema envolvia empresas locais para pagamento a fornecedores de armamentos e substâncias ilícitas.

