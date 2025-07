Operação da Polícia Civil prende quatro milicianos da comunidade do Catiri

Após monitoramento de um mês, a Polícia Civil prendeu quatro integrantes de uma milícia na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro . A operação, que contou com agentes das delegacias do Leblon e de Ricardo de Albuquerque, ocorreu próximo ao morro Dois Irmãos, em Curicica.

Entre os presos estão Elton de Oliveira Francisco, Renato de Oliveira Silva e Pablo Vieira Botelho. Foram apreendidos fuzis e granadas durante a ação. O evento também gerou um confronto intenso e está sob investigação a conduta da Polícia Militar que estava na área.

A região enfrenta uma disputa há dois anos entre traficantes e milicianos, resultando em mais de 50 mortes. Moradores relatam aumento na violência, com 19 confrontos armados registrados este ano.

