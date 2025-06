Operação da Polícia Civil prende traficante líder de roubo de cargas no Porto do Rio

O criminoso Luiz Eduardo Moura, conhecido como "Bob do Caju", foi preso na comunidade Parque Alegria, na zona portuária do Rio de Janeiro . Ele é acusado de liderar a logística de roubos de cargas valiosas no Porto do Rio, além de tráfico de drogas.

Esta é mais uma prisão em seu histórico criminal; em 2017, ele foi detido pelos mesmos crimes, mas estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. A complexa operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas mobilizou um grande número de agentes, e a prisão ocorreu sem resistência.

