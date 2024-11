Operação investiga fraudes bancárias que causaram prejuízo de R$ 40 milhões no Rio

A Polícia Civil iniciou uma operação para investigar um esquema de fraudes no Banco do Brasil no Rio de Janeiro . A quadrilha é acusada de desviar R$ 40 milhões desde dezembro do ano passado.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e do Ministério Público cumprem 16 mandados de busca e apreensão contra 11 suspeitos em endereços da capital fluminense e municípios do estado. Os suspeitos teriam instalado equipamentos em agências para capturar dados sigilosos dos clientes com ajuda de funcionários e terceirizados.

Em nota, o Banco do Brasil informou que as investigações começaram a partir de uma apuração interna que detectou as irregularidades que foram comunicadas às autoridades policiais.// O Banco informou ainda que adotou todas as providências necessárias e colabora com as investigações do caso.