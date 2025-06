Operação 'Menu do Crime' revela uso de marmitas para abastecer presídios com drogas e celulares

A DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) deflagrou a operação "Menu do Crime" para cumprir 31 mandados de busca no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro . A ação foi motivada pela apreensão de quentinhas com celulares e drogas. Entre os alvos, estão policiais penais.

Segundo a investigação, os itens eram colocados dentro das marmitas, que eram lacradas no caminho e entregues aos presos sem passar por vistoria. O esquema, descoberto em 2023, envolve servidores públicos e empresas terceirizadas, mas a fornecedora oficial de refeições foi descartada da fraude. A ação busca reunir mais provas, com apoio da SEAP e policiais locais.

