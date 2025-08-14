Operação na Cidade de Deus e Gardênia Azul termina com seis criminosos mortos e 12 presos

Seis criminosos morreram e doze foram presos em um confronto entre policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e traficantes do Comando Vermelho nas comunidades Gardênia Azul e Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro . A operação, que visava prender mais de 50 bandidos escondidos na mata, foi marcada por ataques com bombas e a utilização de ônibus como barricadas. Um policial foi baleado no braço e no quadril e precisou ser resgatado de helicóptero. Ele não corre risco de morte. Durante a ação, foram apreendidas armas, munição, granadas e drogas. A operação também impactou o funcionamento de 17 escolas e quatro unidades de saúde.



