Operação policial é realizada na comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias

A Polícia Militar do 15º batalhão iniciou uma operação na comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, utilizando veículos blindados para avançar em meio a barricadas. A ação visa combater o roubo de veículos e o tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre prisões realizadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!