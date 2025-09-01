Logo R7.com
Operações da Polícia Militar em comunidades de Vargem Pequena e Recreio

Policiais do BOPE também fazem operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio

RJ no Ar

Equipes da Polícia Militar realizam operações simultâneas nas comunidades Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Fontela em Vargem Pequena, e Pombo Sem Asa em Vargem Grande. O Coronel Ludo Gero comanda as equipes do 31º Batalhão.

As ações começaram às 6h58, resultando em apreensão de drogas e armamentos, como fuzis e rádios.

Imagens mostraram o veículo blindado entrando nas comunidades. Policiais do Bope também atuam no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro.

