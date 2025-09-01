Operações da Polícia Militar em comunidades de Vargem Pequena e Recreio
Policiais do BOPE também fazem operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio
Equipes da Polícia Militar realizam operações simultâneas nas comunidades Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Fontela em Vargem Pequena, e Pombo Sem Asa em Vargem Grande. O Coronel Ludo Gero comanda as equipes do 31º Batalhão.
As ações começaram às 6h58, resultando em apreensão de drogas e armamentos, como fuzis e rádios.
Imagens mostraram o veículo blindado entrando nas comunidades.
Policiais do Bope também atuam no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro.
