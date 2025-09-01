Operações da Polícia Militar em comunidades de Vargem Pequena e Recreio

Equipes da Polícia Militar realizam operações simultâneas nas comunidades Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Fontela em Vargem Pequena, e Pombo Sem Asa em Vargem Grande. O Coronel Ludo Gero comanda as equipes do 31º Batalhão.

As ações começaram às 6h58, resultando em apreensão de drogas e armamentos, como fuzis e rádios.