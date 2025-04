Operações policiais em comunidades do Rio não precisam ser mais avisadas com antecedência Decisão do STF elimina aviso prévio, mas impõe regras para garantir direitos humanos e eficácia policial

RJ no Ar|Do R7 04/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share