Órgãos transplantados com HIV: Mulher teria recebido falso positivo do laboratório no Rio Tatiana Andrade só descobriu por outro laboratório, que ela e sua filha não teriam o vírus após um mês

RJ no Ar|Do R7 15/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share