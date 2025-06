Paciente de hospital particular em Duque de Caxias tem bexiga perfurada após realizar laqueadura

Paloma Antônia de Souza, de 32 anos, sofreu uma perfuração na bexiga após realizar uma laqueadura, no hospital Rio Saúde, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Após sentir dores severas, ela buscou atendimento no hospital Moacyr do Carmo, onde uma cirurgia de emergência foi realizada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Paloma ainda está internada. Daiane, irmã da paciente, registrou uma ocorrência policial contra o médico, que tem histórico de processos e foi descoberto não possuir especialidade médica registrada. A família clama por justiça, visto que a vida de Paloma, mãe de três crianças, foi colocada em risco.

