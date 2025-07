Paciente enfrenta batalha judicial por transplante de pulmão devido a doença rara no Rio

A paciente Eliane Araújo, arquiteta de 53 anos, enfrenta uma batalha judicial para realizar um transplante de pulmão devido a uma doença rara. Seu plano de saúde, a Unimed, recorreu de uma decisão favorável para que o procedimento fosse feito no hospital Copa D'Or, zona sul do Rio de Janeiro , onde ela já está sendo acompanhada e que oferece toda a infraestrutura necessária.

No momento, o caso está no Superior Tribunal de Justiça. O pneumologista Gabriel Ferreira Santiago destaca a urgência do procedimento devido à complexidade e continuidade do caso. Enquanto aguarda a decisão, Eliane continua dependendo de oxigênio mecânico e enfrenta as dificuldades geradas pela recusa do plano em custear o transplante no hospital.

aqui!