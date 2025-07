Padrasto é preso por armazenar vídeos íntimos de menor de idade em Duque de Caxias

Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta segunda-feira (7), um homem que registrou e armazenou cenas de nudez da própria enteada, uma jovem de 13 anos de idade. Ele foi localizado em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro .

De acordo com as investigações, o homem se aproveitou de uma reforma no banheiro da residência onde convivia com a jovem, para instalar uma câmera no local. De posse das gravações com cenas de nudez da adolescente, o acusado criou uma conta falsa em uma rede social e passou a ameaçar divulgar as imagens.

Após a denúncia, os agentes diligenciaram até a residência do autor e encontraram o material em um telefone celular. O homem foi preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil em dispositivo informático.

