Pai ataca filho de 10 anos com faca em Duque de Caxias

Um homem atacou seu filho de 10 anos com uma faca, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . A mãe da criança relatou que o pai chegou alterado e começou a agredi-los verbalmente antes do ataque. O menino foi socorrido por vizinhos e recebeu atendimento médico para um corte na cabeça.

A mulher registrou ocorrência na delegacia e pediu medida protetiva devido ao comportamento violento do marido, que fugiu após o episódio. As investigações estão sob responsabilidade da 60 DP.

