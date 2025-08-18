Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Palmeiras vence Botafogo no Engenhão e assume vice-liderança do Brasileirão

Com vitória magra, Palmeiras se mantém próximo ao Flamengo na tabela do campeonato

RJ no Ar|Do R7

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Engenhão. O time carioca jogou com equipe mista, já que priorizou a preparação para a Libertadores. A melhor chance da equipe alvinegra no primeiro tempo foi defendida por Weverton. Pouco depois, o time paulista abriu o placar em um rápido contra ataque. Com o resultado, o Palmeiras alcançou a vice-liderança da competição. O foco do Botafogo permanece na próxima partida da Libertadores contra a LDU, no Equador.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Botafogo
  • Brasileirão
  • Futebol
  • Palmeiras
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.