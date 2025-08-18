Palmeiras vence Botafogo no Engenhão e assume vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Engenhão. O time carioca jogou com equipe mista, já que priorizou a preparação para a Libertadores. A melhor chance da equipe alvinegra no primeiro tempo foi defendida por Weverton. Pouco depois, o time paulista abriu o placar em um rápido contra ataque. Com o resultado, o Palmeiras alcançou a vice-liderança da competição. O foco do Botafogo permanece na próxima partida da Libertadores contra a LDU, no Equador.



