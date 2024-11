Parentes de idoso infectado com HIV durante transplante prestam depoimento no Rio O paciente, de 75 anos, que recebeu um fígado com o vírus, está internado em estado grave com um quadro de pneumonia

RJ no Ar|Do R7 22/10/2024 - 13h07 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h38 )

