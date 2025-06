Passageiros de ônibus que caiu em canal na zona oeste do Rio contam momentos de caos e desespero

Na manhã desta terça-feira, um acidente ocorreu com um ônibus da linha 880, na pista lateral da avenida Ayrton Senna, na zona oeste do Rio de Janeiro . O veículo, que estava lotado, tombou e caiu no canal do Arroio Fundo, ao lado da Cidade de Deus. Ao todo, 33 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Quatorze passageiros foram levados ao Hospital Lourenço Jorge e receberam alta após tratamento por escoriações leves. Outros pacientes estão internados em diferentes hospitais da região. A causa do acidente está sob investigação.

