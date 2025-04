Pedreiro acusado de matar namorada e ocultar corpo em Duque de Caxias é preso

Um pedreiro, Márcio André da Silva Teodoro, de 23 anos, foi preso sob suspeita de matar a namorada, Dulcilene da Costa Rodrigues, de 39 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . Ela estava desaparecida há quatro dias, e seu corpo foi encontrado concretado no quintal de casa.

Márcio, que possui histórico criminal, foi detido na Central do Brasil e levado à delegacia da Baixada Fluminense. Vizinhos desconfiaram de um local no quintal e encontraram indícios do crime, acionando a polícia.

Dulcilene era manicure e deixa um filho de 16 anos. A polícia agora investiga o caso como feminicídio qualificado, e Márcio pode pegar até 40 anos de prisão.

aqui!