Petkovic doa moto para homem que teve veículo incendiado por torcedores do Peñarol, no Rio

O comentarista e ex-jogador Petkovic doou uma moto nova para um dos motociclistas que tiveram seus veículos incendiados por torcedores do Peñarol na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio , em 23 de outubro.

Peterson Ribeiro, de 33 anos, é motoboy e havia quitado apenas a primeira parcela da motocicleta. Após o ataque, ele ficou impossibilitado de trabalhar.

Relembre o caso

Dezenas de torcedores deixaram um rastro de destruição ao longo da orla, horas antes do Peñarol enfrentar o Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores da América.

Imagens da RECORD flagraram as cenas de pancadaria na região. Ao todo, três motos e um ônibus foram incendiados. PMs conduziram mais de 280 pessoas à Cidade da Polícia, na zona norte do Rio.

Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão de 21 uruguaios. No entanto, nesta quarta-feira (6), uma decisão do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos determinou a soltura de dez dos envolvidos.