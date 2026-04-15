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PF apreende carros de luxo durante prisão de MC Poze no Rio

O artista é um dos profissionais do ramo da música investigados na operação Narco Bet

RJ no Ar|Do R7

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Policiais federais apreenderam carros de luxo durante a prisão de MC Poze no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15). Ele foi detido em casa, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste.


O artista é um dos profissionais do ramo da música investigados na operação Narco Bet. Os alvos são suspeitos de lavagem de dinheiro.


A defesa de Poze disse desconhecer os autos ou teor do mandado de prisão. Em nota, os advogados informaram que, "com acesso aos mesmos, se manifestarão na Justiça para restabelecer a liberdade dele e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.

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