Plataforma digital 'Saneamento Salva' é apresentada no Rio de Janeiro

A plataforma digital "Saneamento Salva" foi lançada no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro , com a presença de representantes do setor de saneamento e saúde pública. A plataforma busca garantir água tratada e esgoto para todos, revelando a realidade de milhões de brasileiros. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que Niterói é destaque em saneamento no estado, enquanto cidades como São João de Meriti e Duque de Caxias enfrentam desafios significativos. Nos últimos anos, o projeto "Águas do Rio" trouxe avanços, como a interrupção de 100 milhões de litros de esgoto na Baía de Guanabara diariamente e acesso à água para 627 mil pessoas pela primeira vez.



