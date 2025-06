PM é morto a tiros na avenida Brasil no Rio de Janeiro; crime é investigado pela DHC

Um policial militar foi assassinado a tiros na Avenida Brasil durante sua folga.

O caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios da capital.

O PM, possivelmente lotado na UPP do Alemão, foi abordado por criminosos e morto a tiros, sem chance de reação.

Seu corpo foi encontrado próximo ao veículo e a cena do crime bloqueou as pistas do BRT no sentido Zona Oeste.

Os criminosos fugiram sem levar nada da vítima.

A polícia reforçou o policiamento e continua na busca pelos responsáveis.

aqui!