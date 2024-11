PM morre em ataque de criminosos com mais de 10 tiros de fuzil no Rio; carro da vítima era blindado

O sargento Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz morreu após passar com um veículo em uma via de Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro . Ele sofreu um ataque com mais de 10 tiros de fuzil feito por criminosos. O carro da vítima era blindado, mas mesmo assim foi perfurado pelos projéteis. Os criminosos fugiram sem levar nada do PM. A Divisão de Homicídios da Capital já investiga o caso e as imagens da câmera de segurança do local são analisadas. Ainda não se sabe a motivação do crime.