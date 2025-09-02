PM prende quatro e apreende menor por roubo de carro na Vila da Penha, zona norte do Rio

Na Avenida Meriti, Vila da Penha, a Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu um menor. Os suspeitos haviam roubado um carro em Brás de Pina. Durante a operação, os policiais apreenderam dois revólveres, uma submetralhadora, telefones roubados e um bloqueador de sinal.

Um dos criminosos tentou se esconder em um terreno baldio, mas foi capturado.