PM prende quatro e apreende menor por roubo de carro na Vila da Penha, zona norte do Rio

Com o grupo, os policiais encontraram armas, celulares roubados e um bloqueador de sinal

RJ no Ar

Na Avenida Meriti, Vila da Penha, a Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu um menor. Os suspeitos haviam roubado um carro em Brás de Pina. Durante a operação, os policiais apreenderam dois revólveres, uma submetralhadora, telefones roubados e um bloqueador de sinal.


Um dos criminosos tentou se esconder em um terreno baldio, mas foi capturado.


Todos foram levados para a delegacia onde o caso foi registrado.

