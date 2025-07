PM realiza operações em comunidades da zona norte do Rio contra tráfico e roubo de veículos

A Polícia Militar está realizando operações em várias comunidades da zona norte do Rio de Janeiro , incluindo Saçú, em Quintino, Serrinha, em Madureira, e Primavera, em Cavalcanti. As ações visam reprimir roubos de veículos e o tráfico de drogas. Na Primavera, equipes também buscam foragidos e retiram barricadas fixas.

Há relatos de confrontos na região da Serrinha, onde bandidos incendiaram uma barricada que atingiu uma casa e a mata. Viaturas do Bope reforçam o patrulhamento na avenida Ministro Edgar Romero, enquanto blitzes monitoram motoristas para evitar fugas durante as operações. A situação é tensa, mas as operações prosseguem para garantir a tranquilidade dos moradores.

aqui!