PM tem quadro estável após ser baleado na Mangueira; tiroteio assustou moradores e crianças No local do conflito, os militares apreenderam uma mochila com cocaína, um rádio comunicador, munição e um carregador de fuzil

RJ no Ar|Do R7 22/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h08 ) twitter

