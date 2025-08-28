Polícia apreende mais de 500 itens em drogas com homem que se passava por entregador no Rio

A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos que se passava por entregador e transportava mais de 500 itens em drogas, na zona sul do Rio de Janeiro . Durante patrulhamento na avenida Epitácio Pessoa, ele tentou fugir e caiu da moto. A mochila continha skunk, cocaína e maconha. O indivíduo confessou ter sido pago para pegar as drogas nas comunidades Pavão Pavãozinho e Cantagalo. O material apreendido estava avaliado em quase 8 mil reais. Segundo o coordenador do Ipanema Presente, é comum criminosos se disfarçarem de entregadores na zona sul do Rio para tráfico e roubos.



