Polícia Civil apreende 3 toneladas de café impróprio para consumo em supermercados do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu cerca de 3 toneladas de café impróprio para consumo em cinco supermercados, localizados em Irajá, Jardim América, Maracanã, Bonsucesso e Pavuna.

As marcas reprovadas apresentaram impurezas superiores a 10%, muito acima do limite de 1% estipulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre as impurezas encontradas, havia pedras, pedaços de pau, folhas, milho e caroços de açaí. Segundo o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, essas impurezas podem causar azia, refluxo e dor no estômago.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram levados à delegacia para prestar depoimento. A operação, em parceria com a Associação Brasileira do Café, continuará monitorando outros 25 locais.

