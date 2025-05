Polícia Civil apreende carro clonado carregado de drogas em Duque de Caxias

A Polícia Civil apreendeu um veículo clonado carregado com drogas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . O carro partiu da Comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, com destino à comunidade Vila Operária. Durante a operação, foram apreendidas cocaína, maconha, rachixe e crack, representando um prejuízo significativo para a facção Comando Vermelho.

O motorista Silvio Luiz Gomes de Assis Júnior foi preso em flagrante e autuado por tráfico, associação ao tráfico de drogas e adulteração veicular. Ele confessou realizar o transporte de drogas até três vezes por semana, recebendo R$ 4 mil por serviço.

