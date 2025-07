Polícia Civil apreende uma tonelada de maconha em caminhão-tanque no RJ

A Polícia Civil apreendeu cerca de uma tonelada de maconha, na quarta-feira (02), em Levy Gasparian. A ação foi realizada pela 4ª DP (Presidente Vargas) após o trabalho de inteligência da equipe da unidade, que identificou uma rota de entrada de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro , que passava por Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foi organizado um cerco no limite entre os estados. Os entorpecentes estavam escondidos em um caminhão-tanque.

De acordo com as investigações, os entorpecentes iriam abastecer comunidades da capital fluminense. O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Todo o material foi periciado. A delegacia apura, agora, os demais envolvidos no transporte e fornecimento das drogas.

