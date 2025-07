Polícia Civil captura líder da milícia de Belford Roxo que atuava escondido em São Pedro da Aldeia

Policiais civis da Draco prenderam, nesta quarta-feira (16), o homem apontado como líder da milícia que atua em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . Segundo os agentes, Jefferson Damasio Luchetti, conhecido como Kim, liderava a organização criminosa à distância, diretamente da Região dos Lagos.

A ação ocorreu após troca de informações do setor de inteligência com a Polícia Militar, que indicaram que o criminoso estava escondido em São Pedro da Aldeia. Ele atuava em uma espécie de "home office do crime", liderando o grupo remotamente, ordenando extorsões a moradores e comerciantes de forma violenta.

Contra ele, os agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva. As investigações continuam para localizar e capturar os demais integrantes da organização criminosa e desmantelar toda estrutura financeira.

