Polícia Civil combate quadrilha especializada em golpes digitais no Rio de Janeiro

Os criminosos causaram um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão a uma rede de lojas de departamentos em menos de dois anos

RJ no Ar|Do R7

A Polícia Civil realiza uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes digitais, com Bombeiros realizam buscas por pescador que caiu no mar do Recreio dos BandeirantesA operação ocorre na Tijuca e nos municípios de Saquarema, Maricá, Araruama e Duque de Caxias.


Os criminosos furtavam cartões bancários e realizavam compras online sem o conhecimento das vítimas, retirando as mercadorias diretamente nas lojas.


Vários investigados possuem antecedentes criminais.

