Polícia Civil combate quadrilha especializada em golpes digitais no Rio de Janeiro
Os criminosos causaram um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão a uma rede de lojas de departamentos em menos de dois anos
A Polícia Civil realiza uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes digitais. A operação ocorre na Tijuca e nos municípios de Saquarema, Maricá, Araruama e Duque de Caxias.
Os criminosos furtavam cartões bancários e realizavam compras online sem o conhecimento das vítimas, retirando as mercadorias diretamente nas lojas.
Vários investigados possuem antecedentes criminais.
