Polícia Civil combate quadrilha especializada em golpes digitais no Rio de Janeiro

A Polícia Civil realiza uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes digitais, com Bombeiros realizam buscas por pescador que caiu no mar do Recreio dos BandeirantesA operação ocorre na Tijuca e nos municípios de Saquarema, Maricá, Araruama e Duque de Caxias.

Os criminosos furtavam cartões bancários e realizavam compras online sem o conhecimento das vítimas, retirando as mercadorias diretamente nas lojas.