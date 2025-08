Polícia Civil combate receptação de eletrônicos roubados em mercado popular de Nova Iguaçu

A Polícia Civil realizou uma operação em um mercado popular de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , para combater a receptação de cargas roubadas. A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas vistoriou os boxes do mercado e apreendeu produtos como smartphones e notebooks que não apresentavam nota fiscal. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram levados à delegacia para depoimentos. O material apreendido será analisado para verificar sua origem. As investigações prosseguem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!