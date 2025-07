Polícia Civil desmonta quadrilha que furtava petróleo no Rio

A Polícia Civil, em conjunto com o GAECO ( Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público), realiza uma operação no Rio de Janeiro contra uma organização criminosa acusada de furtar petróleo dos dutos da Transpetro.

Mandados de prisão preventiva e busca e apreensão estão sendo cumpridos.

A ação ocorre após uma tentativa de perfuração em Rio das Flores, que poderia ter causado um acidente ambiental no Rio Paraíba do Sul. O líder do grupo, já foi preso.

A investigação revelou que a organização é altamente estruturada, utiliza veículos alugados, contas de terceiros e comunicação criptografada para evitar identificação.

