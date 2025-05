Polícia Civil e Detro combatem fraude milionária em vans no Rio

A Polícia Civil está realizando uma operação no terminal Coronel Américo Fontinelli, no centro do Rio de Janeiro , para investigar uma fraude milionária envolvendo o Riocard, em que passagens eram validadas sem embarque real.

Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão relacionados a proprietários de vans no serviço intermunicipal. O perito Jairo da Mata, do Instituto Carlos Éboli, participa da operação fiscalizando vans para identificar peças roubadas, embora nenhuma tenha sido encontrada até agora.

Simultaneamente, o Detro flagrou irregularidades em veículos, como transporte de passageiros em pé, e lavrou 12 autos de infração. Danilo Menezes, do Detro, destacou que a implementação da biometria facial em 70% dos veículos visa prevenir fraudes nas validações de passagens.

O Detro também encoraja a população a denunciar vans irregulares através de sua ouvidoria, intensificando a fiscalização e promovendo um transporte público mais seguro.

