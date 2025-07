Polícia Civil encontra estufa de maconha durante operação na comunidade da Primavera

Na manhã desta quarta-feira (23), a operação Torniquete foi realizada na comunidade da Primavera, no bairro do Quintino, zona norte do Rio de Janeiro , com o objetivo de combater uma organização criminosa ligada ao roubo de veículos. Um criminoso condenado por tráfico de drogas foi preso, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos e dez veículos foram recuperados.

Durante a ação, os agentes encontraram uma estufa de maconha. O local foi desmantelado e as drogas foram apreendidas. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela produção e armazenamento do material entorpecente.

