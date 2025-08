Polícia Civil investiga plano de sequestro contra Pedrinho, presidente do Vasco

A Polícia Civil investiga uma possível tentativa de sequestro do presidente do Vasco, Pedrinho. A denúncia foi recebida pela DAS (Delegacia Antissequestro), indicando que o sequestro poderia ocorrer esta semana ao sair da sede do clube.

Em nota, o Vasco afirmou que "está colaborando com as autoridades para elucidar os fatos". Em novembro passado, Pedrinho já havia recebido ameaças de morte e teve seu endereço divulgado por um influenciador digital.

