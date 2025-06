Polícia Civil prende chefe do tráfico da comunidade Mata Machado, zona norte do Rio Danilo dos Santos Bedeiros, o "Marola", é detido com drogas, armas e moto roubada

RJ no Ar|Do R7 26/06/2025 - 08h52 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share