Polícia Civil prende criminoso que extorquia moradores na zona norte do Rio

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, nesta segunda-feira (14), um criminoso que extorquia moradores do Quitungo e de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro . Integrante de um grupo de narcomilianos, ele era responsável por cobrar as vítimas pessoalmente, exigindo pagamento de aluguel de imóveis tomados indevidamente e outras taxas ilegais. Ele foi localizado no Quitungo.

As investigações apontaram que os criminosos também impunham cobranças referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, gás de cozinha, internet, serviços de TV clandestina e até mesmo pela realização de obras e reformas nos imóveis. Isso inviabilizava a permanência de muitos residentes, que se viam acuados diante de ameaças e da presença ostensiva de homens armados.

O preso exigia dinheiro em espécie e, quando as vítimas não tinham, obrigava o pagamento por meio de transferências bancárias em uma conta em seu próprio nome.

