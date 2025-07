Polícia Civil prende criminosos envolvidos em roubos e receptação de cargas no Rio de Janeiro

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas deflagraram, nesta quarta-feira (16), uma operação que mira criminosos envolvidos em diversos delitos, principalmente em roubos e receptação de cargas. A ação, que faz parte da "Operação Torniquete", acontece simultaneamente em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no Norte Fluminense, e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro . Até o momento, 16 pessoas foram presas.

De acordo com as investigações, além de envolvimento em assaltos, os foragidos possuem ligação com tráfico de drogas e homicídios. As cargas roubadas tinham como principais destinos cidades dessas duas regiões, para serem "pulverizadas" junto a empresários e comerciantes locais, tanto dentro como fora de comunidades.

