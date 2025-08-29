Polícia Civil prende dois traficantes dentro de apartamento em São Gonçalo (RJ)
Criminosos são ligados ao traficante Jefferson da Conceição Martins Lourenço, conhecido como Sombrão, que não estava presente no momento da operação
A polícia prendeu em flagrante Luiz André Paulino Batista Alves, o LC, e Ramon Almeida Freitas, o Oclinho, em um apartamento no bairro Marambaia, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eles são ligados ao traficante Jefferson da Conceição Martins Lourenço, conhecido como Sombrão, chefe das comunidades do Tabajara, da Cruz, e do BNH. No local foram encontradas peças de fuzis, drogas e anotações do tráfico. A operação, que envolveu delegacias de São Cristóvão, Realengo e Polinter, foi resultado de uma denúncia anônima e visava cumprir um mandado contra Sombrão, que não estava presente durante a abordagem.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas