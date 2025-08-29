Polícia Civil prende dois traficantes dentro de apartamento em São Gonçalo (RJ)

A polícia prendeu em flagrante Luiz André Paulino Batista Alves, o LC, e Ramon Almeida Freitas, o Oclinho, em um apartamento no bairro Marambaia, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro . Eles são ligados ao traficante Jefferson da Conceição Martins Lourenço, conhecido como Sombrão, chefe das comunidades do Tabajara, da Cruz, e do BNH. No local foram encontradas peças de fuzis, drogas e anotações do tráfico. A operação, que envolveu delegacias de São Cristóvão, Realengo e Polinter, foi resultado de uma denúncia anônima e visava cumprir um mandado contra Sombrão, que não estava presente durante a abordagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!