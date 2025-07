Polícia Civil prende homem que aplicava golpes virtuais na zona sul do Rio

A Polícia Civil prendeu o golpista Vitor Oliveira Souza em um apartamento na avenida Princesa Isabel, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro . Ele controlava uma central que aplicava golpes virtuais através da interceptação de sinais de celulares. O equipamento clandestino enviava mensagens fraudulentas para usuários próximos para roubar dados bancários. A operação contou com a Anatel e é a primeira ocorrência desse tipo no Rio. Investigações seguem para identificar outros envolvidos e vítimas.

