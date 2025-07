Polícia Civil prende integrantes de quadrilha de roubo de celulares no Rio

A Polícia Civil prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de celulares na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Os criminosos estavam com 18 celulares roubados e uma moto também furtada. A abordagem ocorreu após monitoramento do setor de inteligência da delegacia de Honório Gurgel. O grupo atua em duplas utilizando motocicletas e armas para abordar vítimas em sinais de trânsito. Os aparelhos serão devolvidos aos proprietários e os detidos responderão por receptação.

