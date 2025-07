Polícia Civil prende ladrão de cargas conhecido como 'Talibã' em Duque de Caxias

A Polícia Civil prendeu Thali Sineli Simões, conhecido como Talibã, no bairro Corte 8 em Duque de Caxias. A prisão foi resultado de uma investigação da DRFC que durou dois meses. Ele foi encontrado com uma moto adulterada e é suspeito de coordenar grupos especializados em roubo de cargas de alto valor. Talibã está ligado a pelo menos 20 roubos e tem sete anotações criminais. Ele será encaminhado ao sistema prisional.



